В Латинской Америке могут отменить целибат для католических священников

Обет безбрачия (целибат) католических священников может быть отменен при определенных обстоятельствах в Латинской Америке, если Конференция епископов Амазонского региона в Бразилии поддержит такое решение. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на "Тhe guardian".

Папа Римский может рассмотреть вопрос отмены обета безбрачия для приходских священников, если епископы на местах его поддержат. Такое заключение можно сделать из противоречивых сообщений и опровержений, появляющихся в прессе накануне Конференции католических епископов Амазонского региона в Бразилии.

Но это решение, если оно будет принято, станет лишь частным успехом в попытке решить множество проблем, которые стоят ныне перед Католической церковью по всему миру. На сегодня, к примеру, все меньше желающих стать священниками, и уже во многих регионах мира ощущается серьезная нехватка приходского духовенства.

В некоторых случаях в странах запада этот обряд уже фактически отменен. Так, ряд бывших англиканских священников в Британии и США перешли в католичество, оставаясь женатыми людьми; а духовенство греко-католических церквей, обслуживающих духовные нужды украинских иммигрантов в США, также разрешает священникам браки, как это принято у них на родине.

В Латинской Америке и Бразилии ситуация имеет особые черты, поскольку местные епископы в большинстве своем поддерживают идею об отмене обряда безбрачия. По данным опроса 1970 года, 92% населения Бразилии считает себя католиками; но к 2010 году в стране насчитывалось уже лишь 65% католиков. Такой значительный и все возрастающий отток прихожан объясняется растущей популярностью Пятидесятнических церквей на континенте, которые разрешают браки своему духовенству, всячески поощряют участие женщин в делах приходов, и при этом насаждают массовые «театрализованные формы» христианских обрядов и богослужений.

На сегодня в Бразилии насчитывается 140 миллионов католиков, духовные нужды которых обслуживают лишь 18 тысяч священников. При этом в целом для Амазонского региона проблема дефицита духовенства еще более остра. Делались неоднократные попытки «импорта» священнослужителей для местных храмов из-за рубежа, но они в большинстве своем провалились из-за культурных несоответствий и языкового барьера. При этом католические епископства в США и в западной Европе давно и успешно замещают нехватку местных священников за счет «импорта» духовенства из стран развивающегося мира, но там эта практика всегда была успешной благодаря тому, что английский и испанский языки являются общераспространенными, глобальными. А в Бразилии священник должен свободно владеть португальским языком, а потому ситуация там совершенно иная.