На 98-м году жизни скончался Андрей Сапеляк, старейший епископ УГКЦ

На 98-м году жизни, 6 ноября, скончался епископ Андрей Сапеляк, пребывавший на покое старейший архиерей Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ). Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

Андрей Сапеляк родился 13 декабря 1919 г. в украинской крестьянской семье в селе Рышкова Воля близ Ярослава (ныне - территория Польши). После окончания Перемышльской гимназии вступил в конгрегацию салезиан. В 1949 г. был рукоположен в сан священника. Высшее образование получил в Салезианском университете в Турине, где учился на факультете канонического права. В 1951 г. организовал во Франции Украинскую малую семинарию и был ее первым ректором.

1961 г. стал первым епископом для украинских униатов в Аргентине, где он служил в продолжение 36 лет. Сначала являлся апостольским визитатором для украинских греко-католиков в Аргентине, а после создания епархии - апостольским администратором Украинской католической епархии в Аргентине. Был членом комиссии Восточных церквей на Втором Ватиканском соборе (1962 - 1966 гг.).

В 1997 г. вернулся в Украину. На восьмидесятом году жизни направился для пропаганды униатства в город Верхнеднепровск Днепропетровской области, где служил до 2014 г. Окончательно ушел на покой в 2014 г. и переехал в Винники близ Львова, где проживал до кончины.

О месте отпевания и погребения епископа Департамент информации УГКЦ сообщит дополнительно.