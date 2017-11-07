Президент Франции получит титул почетного каноника базилики святого Иоанна в Риме

Президент Франции Эммануэль Макрон получит титул почетного каноника Латеранской базилики св. Иоанна в Риме. Об этом сообщает "Сибирская католическая газета" со ссылкой на "La Croix".

Французский президент продолжит таким образом вековую традицию своих предшественников. Первым почетным каноником Латеранского капитула в 1604 году стал Генрих IV, первый французский монарх из династии Бурбонов. Вслед за ним эту традицию продолжали его предшественники, стоявшие во главе французского государства - императоры и президенты.

Однако со временем титул «первого и единственного почетного каноника» Латеранского капитула на практике канул в небытие.

Только в 1957 году президент Рене Коти возобновил обычай принимать это звание в римской базилике. Позже почетными канониками также становились его преемники, начиная от Шарля де Голля (за исключением президентов Жоржа Помпиду, Франсуа Миттерана и Франсуа Олланда).

Последним руководителем Франции, который принимал этот титул в 2007 году, был Николя Саркози.