В Ватикане стартовал Международный фестиваль духовной музыки и искусства

«Давайте воспринимать Евангелие всерьез, быть верными ему и не бояться, как просила Дева Мария сто лет назад в своих явлениях в Фатиме», - призвал кардинал Анджело Комастри во время Мессы открытия XVI Международного фестиваля духовной музыки и искусства. Богослужение состоялось в базилике Святого Петра, и на нем присутствовал также преподобный Райтей Арима, генеральный директор Буддийской организации Киото, присоединившийся к общему воззванию о мире и диалоге, сообщает Радио Ватикана.

Первыми в программе фестиваля были филармонический оркестр и хор «Иллюминарт» из Японии под управлением Томоми Нисимото. Они исполнили Коронационную Мессу Моцарта.

В интервью Радио Ватикана дирижер отметила, что она рада была выступить в Ватиканской базилике и принять участие в японской христианской молитве Орашо, прозвучавшей в конце Мессы. Истоки этой молитвы – в григорианском пении, и она тесно связана с историей евангелизации в Японии.

«Я твердо верю, что музыка может приблизить к Богу, - сказала Томоми Нисимото. – Я чувствую себя ближе к Богу, когда играю. Бога нельзя увидеть, но посредством музыки чувствуешь Его рядом».

В этом году фестиваль посвящен столетию явлений Божьей Матери в Фатиме.