РКЦ причислила к лику блаженных индийскую монахиню-мученицу, которая защищала бедных

В индийском городе Индауре состоялся обряд причисления к лику блаженных францисканской монахини Рани Марии, погибшей от ножа убийцы 25 февраля 1995 года. 23 марта Папа Франциск признал факт мученичества монахини, открыв тем самым путь к её беатификации, сообщает Радио Ватикана.

Торжественное богослужение возглавил префект Конгрегации по канонизации святых кардинал Анджело Амато.

Сестра Рани Мария родилась в индийском штате Керала в 1954 году и несколько лет служила в епархии Индаура, помогая бедным крестьянам и особенно сельским женщинам. Во время поездки в Бхопал её вынудили выйти из рейсового автобуса, и - на виду у всех пассажиров - убийца нанёс ей многочисленные смертельные ранения.

Сестра Рани Мария понимала, какая судьба может быть уготована тем, кто в сельских районах Индии выступает против закона сильнейших. Её старания на благо бедных явно мешали местным властителям. «Причина такой убийственной злобы, - подчеркнул в проповеди кард. Амато, - заключалась в том, что сестра Мария возвещала Евангелие милосердия и защищала бедных от несправедливости тех, кто мошенническим образом отбирали у них земли. Сестра Рани пыталась спасти мелких владельцев от самоубийства или печальной участи абсолютной нищеты: она предлагала им конкретное сотрудничество и микрокредитование».

Её смерть получила широкий общественный резонанс: после её похорон прошли публичные демонстрации с участием тысяч людей, в том числе представителей других религий; в знак траура были временно закрыты все учреждения штата.

Значительные перемены произошли со временем и в убийце монахини: в тюрьме Самандар Сингх покаялся и пережил глубокое обращение, которые ознаменовалось в 2002 году объятьями примирения с родной сестрой убитой Сельмой Поль, тоже монахиней. Теперь Сингх вышел на свободу благодаря семье своей жертвы, которая активно выступала за его освобождение. В интервью католическому информационному агентству «Asia News» сестра Сельма Поль рассказала, что Самандар Сингх живет в 30 километрах от их монастыря и часто приходит к ним в гости. «Ежегодно в годовщину смерти сестры Марии этот человек заходит на её могилу и жертвует зерно со всего поля в качестве символа обновлённой жизни. Таким образом он возвещает милосердие Бога», - отметила сестра Сельма Поль.

В своей проповеди на Мессе с обрядом беатификации кардинал Анджело Амато задался вопросом, что значит для миссии Католической Церкви в штате Мадхья-Прадеш и во всей Индии жертва сестры Марии, учитывая, что сегодня этот регион является одним из оплотов индуистского фундаментализма. Разумеется, это Божье благословение, подчеркнул ватиканский иерарх:

«Многие миссионеры находят в ней вдохновение и защиту для своего непростого труда на благо людей. Мученики всегда создавали благодатную почву для новых поколений христиан. Францисканские монахини особенно рады тому, что, помимо небесной защиты святой Альфонсы, у них есть блаженная сестра Рани Мария Ваттаил».