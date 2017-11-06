В Ватикане состоится конференция на тему разоружение и запрещения ядерного оружия

«Перспективы целостного разоружения и мира, свободного от ядерного оружия» - конференцию на такую тему состоится 10-11 ноября и будет включать аудиенцию у Папы Франциска. Ее организует в Ватикане Дикастерия служения целостному человеческому развитию, сообщает Радио Ватикана.

В коммюнике ведомства, посвященном представлению этого события, отмечается, что создание Дикастерии служения целостному человеческому развитию провидением совпадает с 50-летием энциклики блаженного Павла VI «Populorum Progressio» (Прогресс народов), которая, освещая христианское видение человеческой личности, обосновала понятие целостного человеческого развития, видя в развитии «новое имя мира». А в «глобализированном и гипертехнологическом» мире, к терминам «развитие» и «мир» следует добавить третий – «разоружение».

«В действительности, настоящий и длительный мир непостижим без развития каждой личности и народа. Как также немыслимым является уменьшение вооружений, если сначала не искоренить насилие, то есть, если человек решительно не направится на поиски мира, добра и справедливости», – говорится в заявлении, вспоминая, что источником войны, как и любой формы зла является человеческое сердце. Поэтому «разоружение касается не только оружия государств, но затрагивает каждого человека, призванного разоружить свое сердце и повсюду быть миротворцем».

Итак, организовывая конференцию «Перспективы целостного разоружения и мира, свободного от ядерного оружия» новая Дикастерия стремится ознакомить с миссией Церкви в служении развитию, миру и разоружению. Созыва экспертов, представляющих гражданское общество, государства и международные организации, а также выдающихся представителей академического мира, с целью развить углубленную дискуссию по этим темам, также посвятит отдельное пространство вопросу ядерного оружия, что является «единственным оружием массового уничтожения, которое еще не запрещена международным правом».

В этом контексте вспоминается о том, что с целью восполнить юридических пробелов и учитывая давление гражданского общества, 27 октября 2016 года Первый Комитет Генеральной Ассамблеи ООН утвердил резолюцию L. 41, требуя созыва в 2017 году международной конференции с целью начать переговоры по юридически обязывающего инструмента с целью запрета ядерного оружия. Тогда резолюцию поддержали 123 страны, 38 были против, в основном – страны, имеющие ядерное оружие и их союзники, и 16 воздержались.

Упомянутая конференция состоялась в двух раундах от 27 до 31 марта и от 15 июня до 7 июля. Именно 7 июля международное сообщество подавляющим большинством голосов (122 – за, 1 – против, 1 – воздержался) осудила применение ядерного оружия и подтвердили, что оно является полностью неприемлемым.

Итак, мероприятие, организованное в Ватикане, будет поводом заново подтвердить и развить позицию Святого Престола по этому вопросу, подтверждая важность экуменического и межрелигиозного диалога. Святой Престол, в действительности, поощряет окончательное и полное ядерное разоружение. Замечания относительно такого разоружения содержащиеся в послании Святейшего Отца к участникам первого раунда упомянутой конференции, которая проходила в Нью-Йорке от 27 до 31 марта.

Прежде всего, Папа обращал внимание на то, что если принять во внимание основные угрозы миру и безопасности в современном многополярном мире, такие как терроризм и асимметричные конфликты, проблемы окружающей среды и бедность, вызывает сомнения адекватность ядерного сдерживания для эффективного противостояния им.

Причиной обеспокоенности названы также расходования ресурсов, направленных на военный атом, которые, однако, могли бы быть использованы для более важных приоритетов, как содействие миру и целостном человеческом развитии, борьбе с бедностью и внедрению в жизнь «Целей устойчивого развития 2030».