В УГКЦ размышляют над формированием трезвого образа жизни украинцев

С участием духовенства УГКЦ в Киеве 4-5 ноября проходит IV научно-практическая конференция «Формирование трезвого образа жизни в семье и обществе». Об этом сообщает пресс-служба Киевской архиепархии УГКЦ.

В частности, отец Игорь Козанкевич заметил, что именно любовь обеспечивает воспитание в трезвости, и подчеркнул, что не может быть свободы Украины без трезвости Украины: «Воспитание детей и молодежи в трезвости является одним из элементов выполнения заповеди любви к ближнему. Поэтому призываю объединять наши усилия в этом направлении».

Мероприятие проходит по инициативе ОО «Движение «Трезвая Украина» и при поддержке Киевской городской совета. Участие в конференции принимают: духовенство, ученые, эксперты, врачи и общественные деятели, которым не безразлична тема трезвости.