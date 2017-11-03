В Риме состоялся Забег Святых, посвященный драме девочек-невест

В римском дворце Святого Каликста состоялась презентация 10-го Забега Святых, который прошёл по улицам итальянской столицы 1 ноября, со стартом и финишем на ватиканской площади Святого Петра. Целью мероприятия в этом году была поддержка салезианского миссионерского проекта в Индии по защите так называемых девочек-невест, сообщает Радио Ватикана.

В акции принимали участие также пятьдесят бегунов из спортивного клуба «Athletica Vaticana», состоящего из ватиканских граждан и сотрудников, которые участвуют в проектах солидарности. На мероприятии присутствовал монс. Мельхор Санчес де Тока-и-Аламеда, заместитель секретаря Папского совета по культуре, ответственный за спортивный сектор департамента.

В интервью Радио Ватикана прелат отметил, что когда спорт приносит в общество солидарные социальные инициативы, то это обогащает его ценность, которая проявляется не только в «спортивном задоре».