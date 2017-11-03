Папа Римский признался, что иногда засыпает во время молитвы

Папа Римский, который часто молится с закрытыми глазами, признался, что порой засыпает во время молитвы. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на "The Guardian".

"Когда я молюсь, я иногда засыпаю", - признался понтифик во время выступления на телевизионной программе одного из католических телеканалов.

По мнению Папы Франциска, в этом нет ничего особенного, многие святые также засыпали во время молитвы. "Святая Тереза тоже это делала", - подчеркнул лидер католиков, говоря о французской монахине, жившей в XIX веке.

Он добавил, что христиане призваны чувствовать себя детьми в объятиях отцов, а это состояние, располагающее ко сну.