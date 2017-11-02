Папа Римский: ядерная угроза – риск самоубийства человечества

Человечество рискует покончить жизнь самоубийством: Папа Франциск заявил об этом, говоря о ядерной угрозе во время посещения 30 октября Департамента служения целостному развитию человека. Папа вновь осудил феномен торговли оружием, благодаря которой поддерживаются очаги конфликта, сообщает Радио Ватикана.

«Мы переживаем самую настоящую войну», - сказал Папа, обращаясь к сотрудникам департамента и подчеркивая, что ядерные вооружения угрожают человечеству уже несколько десятилетий, но иногда мы переживаем особенно критические моменты, когда можно говорить о «самоубийстве человечества».

10 и 11 ноября в Ватикане, в Новом зале Синода, состоится симпозиум «Перспективы для мира, свободного от атомного оружия, и для целостного развития». Объявляя об этом событии, директор Зала Печати Св. Престола Грег Берк сообщил, что Папа Франциск «делает все возможное для продвижения условий, необходимых для мира без атомного оружия, как сам он заявил в марте этого года, обращаясь с посланием к ООН». Берк уточнил, что «ошибочно говорить о посредничестве Святейшего Престола», как это делают итальянские масс-медиа, анализируя отношения между США и Северной Кореей.

В центре симпозиума в Ватикане будет Договор о запрещении ядерного оружия, принятый в июле этого года. Святейший Престол подписал его в сентябре месяце. Во время встречи прозвучат свидетельства выживших в ядерной катастрофе Хиросимы.