Восточные католические епископы Европы вспомнили украинский народ, "мучимый насилием и войной"

Восточные католические епископы Европы в Лондоне помолились за украинский народ, "мучимый насилием и войной".

Встреча состоялась по случаю 60-летия украинской епархии Пресвятой семьи 26-29 октября, сообщает сайт УГКЦ.

"Особенно молимся о даре мира и примирения для украинского народа, слишком долго мучимого насилием и войной, помня также преследования и терпение наших братьев христиан Ближнего Востока", - говорилось в заключительном документе встречи.