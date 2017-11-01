Восточные католические епископы Европы вспомнили украинский народ, "мучимый насилием и войной"

22:41, 01 ноября 2017
Католицизм
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Восточные католические епископы Европы в Лондоне помолились за украинский народ, "мучимый насилием и войной".

Встреча состоялась по случаю 60-летия украинской епархии Пресвятой семьи 26-29 октября, сообщает сайт УГКЦ.

"Особенно молимся о даре мира и примирения для украинского народа, слишком долго мучимого насилием и войной, помня также преследования и терпение наших братьев христиан Ближнего Востока", - говорилось в заключительном документе встречи.

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