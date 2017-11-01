Ватикан выпустил почтовые марки, с изображением католического святого и протестантских реформаторов

Ватиканский филателистическо-нумизматический отдел объявил о выпуске двух почтовых марок. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

Первая приурочена к 500-летию Реформации и содержит на переднем плане изображение Христа распятого, а на фоне - панораму города Виттенберга. У креста, соответственно с левой и с правой стороны, стоят на коленях Мартин Лютер, который держит Библию, и Филипп Меланхтон, богослов и друг Лютера, один из главных энтузиастов Реформации. Он держит в руках "Аугсбургское вероисповедание" (Confessio Augustana), один из самых важных документов лютеранской Реформации, сформулированный им. Номинальная стоимость марки 1 евро. Она выпущена тиражом в 120 тыс. экземпляров

Второй ватиканский почтовый знак посвящен 450-летию со дня рождения св. Франциска Сальского. Он жил в 1567-1622 гг. и был епископом Женевы. Известен как автор книги "Филофея, или путь к религиозной жизни". Поощрял мирян к святости, а также активно полемизировал с кальвинистами, способствуя возрождению католичества во Франции. Стоимость марки с изображением святого - 2,55 евро. Она выпущена тиражом в 120 тыс. экземпляров.