Папа Римский - о недостатках Дополнительных протоколов к Женевским конвенциям

Папа Римский встретился с участниками Третьей конференции по гуманитарному праву, которая проходит в Риме на тему «Защита гражданского населения в конфликтах: роль гуманитарных организаций и гражданского общества». Об этом сообщает Радио Ватикана.

В своей речи Епископ Рима подчеркнул, что Святейший Престол «убежден в существенно негативном характере войны и в том, что стремлением, наиболее достойным человека, является искоренение войны». Поэтому Святейший Престол ратифицировал Дополнительные протоколы к Женевским соглашениям, касающиеся защиты жертв вооруженных конфликтов. Вместе с тем Св. Престол «осознает пробелы и колебания, свойственные прежде всего Второму дополнительному протоколу, относящемуся к защите жертв внутренних вооруженных конфликтов». Этот аспект требует дальнейшего развития, учитывающего «характеристики современных вооруженных конфликтов и сопутствующих им физических, нравственных и духовных страданий».

Несмотря на попытки сократить, посредством норм гуманитарного права, негативные последствия военных конфликтов для населения, слишком часто мы становимся свидетелями «чудовищных преступлений», тяжко оскорбляющих людей и их достоинство, пренебрегающих элементарным понятием человечности. К сожалению, иногда информация о них «приводит к определенному перенасыщению, к анестезии, делая как бы относительной тяжесть проблем, так что становится трудно сострадать и открыть свою совесть к солидарности», отметил Папа: «Чтобы этого не происходило, необходимо обращение сердец, открытость к Богу и ближнему».

Отрадно видеть, сказал далее Папа, многочисленные проявления солидарной любви во времена войны. Многие люди, каритативные группы и неправительственные организации подвергаются опасности, чтобы «врачевать больных и погребать мертвых, доставлять пищу голодающим и воду жаждущим, посещать узников». Все это – дела милосердия, по которым мы будем судимы в конце жизни. Папа пожелал гуманитарным организациям «действовать всегда в соответствии с основными принципами человечности, беспристрастности, нейтралитета и независимости». «Там же, где гуманитарное право страдает от пробелов и колебаний, - добавил Св. Отец, - пусть индивидуальная совесть признает нравственный долг уважать и защищать достоинство человеческой личности в любых обстоятельствах, особенно в ситуациях, когда она подвержена наибольшей угрозе. Чтобы это было возможным, хочу напомнить о важности молитвы и обеспечения духовного сопровождения военных и гуманитарных работников, наряду с технической и правовой помощью».

«Дорогие братья и сестры, - обратился Папа к участникам конференции по гуманитарному праву, - ко всем, в том числе многим из вас, кто подвергали риску собственную жизнь ради спасения другой жизни или облегчения страданий народов, терзаемых вооруженными конфликтами, - ко всем вам обращены слова Иисуса из Евангелия от Матфея: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».