Папа Римский заявил, что непостоянная работа убивает достоинство, здоровье, семью и общество

«Без работы нет достоинства», однако «не все виды труда достойны», - заявил Папа Франциск в видеопослании по случаю Социальной недели итальянских католиков, открывшейся в Кальяри на тему «Работа, которую мы хотим: свободная, креативная, в духе участия и солидарности». Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Некоторые работы унижают человеческое достоинство, - напомнил Папа, - те, что питают войны производством оружия, обесценивают тело проституцией, эксплуатируют малолетних. Достоинство работника оскорбляет также нелегальный труд, незаконная вербовка на сельхозработы, занятия, дискриминирующие женщину и исключающие людей с ограниченными возможностями».

Папа обличает также нестабильный труд:

«Это открытая рана многих работников, которые живут в страхе потерять рабочее место. Я много раз сталкивался с этой тревогой за свое рабочее место, с тревогой человека, у которого есть работа с сентября по июнь, но неизвестно, будет ли со следующего сентября. Это колоссальная нестабильность, она безнравственна, она убивает: убивает достоинство, убивает здоровье, убивает семью, убивает общество. Нелегальная работа и непостоянная работа убивают».

Святейший Отец выразил обеспокоенность опасностями, связанными с вредным производством: ежегодно в Италии оно приводит к гибели и инвалидности сотен людей. Недопустима также эксплуатация малолетних.

Папа особенно упомянул о безработных, о тех, кто ищет и не может найти работу, о тех, кто упал духом в этих поисках, кому удается работать лишь несколько часов в месяц, что не позволяет переступить черту бедности. «Не теряйте надежды», - пожелал им Папа Франциск, в первую очередь обращаясь к жителям Юга Италии.

«Церковь выступает за экономику, которая служит человеку, сокращает неравенство и дает работу всем».

«Мировой экономический кризис, - подчеркивает Папа Франциск, - начался как финансовый кризис, который затем преобразился в кризис экономический и кризис занятости. Кризис работы затрагивает как общество, так и окружающую среду. Экономическая система нацелена на потребление и не заботится о достоинстве труда и защите окружающей среды. Но это опасно, как велосипед со сдутой шиной: достоинство и защита страдают, когда работника считают строкой в бюджете, а голоса отвергнутых никто не слышит».

К сожалению, констатировал Папа, эта логика не обошла стороной и государственные учреждения, особенно когда они объявляют конкурс на подряд, учитывая критерий стоимости и не думая о достоинстве труда, об ответственности за окружающую среду и налоговой ответственности предприятий. «Думая тем самым сэкономить и достичь результата, они в конечном счете изменяют собственной общественной миссии служения».

Папа замечает также «знаки надежды» в сфере труда. Эти знаки «растут бесшумно, словно в лесу» и учат двум добродетелям: служению нуждающимся и воспитанию сообщества, где единство преобладает над конкуренцией. Соперничество - это «болезнь меритократии», - подчеркнул Св. Отец и напомнил, что социальная инновация рождается от встречи и от взаимоотношений, и не все блага можно купить или продать: доверие, уважение, дружба, любовь не продаются и не покупаются. «В мире труда, - еще раз подчеркнул Папа, - единство должно победить над соперничеством».

«Ничего нельзя ставить выше блага человека и заботы об общем доме, часто обезображенном моделью развития, которая привела к серьезному экологическому долгу», - подвел итог сказанному Папа Франциск. Техническая инновация должна руководствоваться голосом совести, принципами субсидиарности и солидарности. Роботы должны оставаться средством, а не превращаться в идолов экономики, сосредоточенной в руках у сильных мира сего: они должны служить человеку и его потребностям.