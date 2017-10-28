В Лондон съехались восточные католические епископы Европы

В Лондоне с 26 по 29 октября проходит встреча Восточных католических епископов Европы.

Специальной возможностью для этого стало празднование 60-летия со дня основания Апостольского экзархата для украинцев, который Папа Бенедикт XVI в 2013 году вознес в ранг епархии, сообщает Рису.

Епископы Восточных Католических Церквей обсуждают тему: «Керигма-Катехизис-Мистагогия». Выбор темы обусловлен многочисленными вызовами, такими как миграция многих восточных католиков до регионов и стран различных христианских традиций и деноминаций. Восточные Католические Церкви пытаются ответить на эти вызовы через новое открытие элементов собственной восточной традиции.

В начале встречи Апостольский нунций в Великобритании Архиепископ Эдвард Иосиф Адамс передал папское приветствие и благословение Папы Франциска для участников конференции.

После рабочих сессий, Божественную литургию в храме Святого Бонавентуры отслужил владыка Донато Оливерио из Лунгро (Италия). Хор в этот день пел на греческом, украинском, английском и итальянском языках, отражая богатство и разнообразие различных Восточных Католических Церквей.