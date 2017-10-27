Глава УГКЦ поехал служить литургию в Лондон
16:14, 27 октября 2017Католицизм
297
В Лондоне Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав совершил визит вежливости к архиепископу Вестминстерскому, Его Эминенции кардиналу Винсенту Никольсу.
Как сообщает официальный сайт УГКЦ, Блаженнейший Святослав рассказал, что за годы войны более чем 10 тыс. человек были убиты, 2 млн были перемещены (1,7 млн внутри страны), снизился общий уровень благосостояния, ведь курс гривни уменьшился на 60 процентов.
Во время встречи Глава УГКЦ также выразил свою признательность за возможность в субботу, 28 октября, отслужить в Вестминстерском кафедральном соборе архиерейскую Божественную Литургию. Она состоится по случаю 60-летия установления украинского католического экзархата/епархии в Великобритании.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter