Папа Римский провел прямой сеанс видеосвязи с Международной космической станцией (МКС). Все шесть членов международного экипажа орбитальной станции приняли участие в беседе с Ватиканом, сообщают "РИА Новости".

Папа объяснив это своей "любознательностью", предпочел вести беседу в форме вопросов к экипажу, кротко комментируя затем их ответы. Один из вопросов понтифика был о том, согласны ли астронавты с тем, что любовь движет вселенной и что такое любовь.

Ответить на этот вопрос вызвался российский космонавт Александр Мисуркин.

"Я могу рассказать, что здесь в свое свободное время я слушаю аудиокниги, и одна из них - "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери. Самый лучший пример того, что такое любовь, как раз показан в этой книге, потому что маленький мальчик был готов отдать свою жизнь, для того чтобы вернуться, защитить и оберегать свой единственный цветок, свое единственное близкое создание. Это - любовь в моем понимании", - сказал космонавт.

При этом он отметил, что для экипажа важнее узнать, что думает об этом сам понтифик. Его слова на итальянский язык для папы перевел итальянский астронавт Паоло Несполи.

Сергей Рязанский в свою очередь рассказал понтифику, что стал космонавтом, по сути пойдя по следам своего деда, который принимал участие в становлении космической программы Советского Союза. Папа римский после его слов отметил значение того, что каждый из ныне живущих должен помнить и чтить своих предшественников.

Американский астронавт в экипаже МКС Джозеф Акаба, родившийся в Пуэрто-Рико, в свою очередь рассказал Папе Римскому о значении работы МКС в качестве международного проекта. "МКС – прекрасный пример международного взаимодействия. Наши различия делают нас сильнее, и мы должны принять то, кто мы есть как личность, уважать тех, кто вокруг нас и, работая вместе, мы можем сделать больше, чем по отдельности", - сказал Акаба.

Понтифик также спросил Несполи, выступившего в роли своего рода ведущего беседы, о роли человека во Вселенной.

"Наша цель здесь – понять наше существование и углубить познания о том, что есть вокруг нас. Интересно, что чем более мы познаем, тем сильнее понимаем, как мало мы знаем", - ответил итальянский астронавт, выразив надежду, что в будущем космические полеты будет доступны не только для астронавтов, но и для людей искусства, науки и религии.

"Спасибо, мои дорогие друзья, я бы хотел даже сказать братья, я сердечно благодарю вас за эту обогатившую меня беседу, заверяю, я буду молиться за вас и надеюсь, вы будете молиться за меня!", - сказал Папа Франциск, завершая продолжавшийся 24 минуты разговор.

Беседа Франциска с международным космическим экипажем стала вторым случаем сеанса прямой связи между Ватиканом и МКС. Ранее в 2011 году аналогичный звонок в космос предпринял папа римский Бенедикт XVI.