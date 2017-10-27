Рождественская ёлка, которая украсит Ватиканскую площадь в этом году, будет доставлена из Польши

Ёлка, которая в этом году украсит Ватиканскую площадь святого Петра, будет доставлена из Польши.

Как сообщает «Седмица» со ссылкой на Пресс-службу Ватикана, массивное дерево высотой 28 метров и шириной по окружности около 10 метров, привезут из Элькской епархии. Оно будет подготовлено Службой государственных лесов Польши и доставлено через Европу в Ватикан. Украсят елку изделия детей, которые проходят лечение в онкологических отделениях итальянских клиник, .

Елка из Польши будет поставлена на площади св. Петра уже во второй раз. В 1997 г. ее привезли из Закопане, отблагодарив таким образом Ватикан и тогдашнего Папу Римского Иоанна Павла II за его очередное паломничество на родину.

В этом году традиционные Рождественские ясли подготовит бенедиктинское аббатство в Монте-Верджине, регион Кампания на юге Италии.

Утром 7 декабря 2017 г. польская делегация, представители региона Кампания и маленькие творцы будут приняты в ходе специальной аудиенции Папой Франциском. В тот же день вечером состоится церемония освящения елки. Праздничная композиция на главной ватиканской площади остается до 7 января, когда в католической традиции празднуется Крещение Господне, завершая литургический период Рождества Христова.