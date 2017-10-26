Глава УГКЦ призвал верующих, которые захватили храм УПЦ в Коломые, отказаться от силового противостояния

На прошлой неделе в Коломые Ивано-Франковской области между верующими Украинской Греко-Католической Церкви и Украинской Православной Церкви с новой силой разгорелся межконфессиональный конфликт вокруг храма Благовещения Пресвятой Богородицы. В воскресенье, 22 октября, он получил свое продолжение, сообщает официальный сайт УГКЦ.

Свои мысли по этому поводу высказал Блаженнейший Святослав, глава УГКЦ.

"Известие о противостоянии между православными и греко-католиками в Коломые меня очень огорчили. Убежден, что, когда две церковные общины таким образом воюют за церковное имущество, то проиграют все, в таком противостоянии победителей не бывает. Во время, когда наши лучшие сыны и дочери гибнут на фронте, борьба за храмы ‒ это словно насмешка над их ранами и страданиями".

"Этот храм был насильно забран у наших верующих в 1946 году. Насколько мне известно, он и теперь является собственностью Украинского Государства. По решению украинской власти, в начале 1990-х годов этот храм был передан в пользование Московскому патриархату... Меня удивляет позиция местной власти в Коломые, которая поставила под сомнение собственное решение, принятое в 90-х годах, дав толчок новым дискуссиям на эту тему в общине. Вызывает сомнение и профессионализм обоснования причины такого пересмотра, поскольку общине УПЦ удалось выиграть суд против городской власти".

"Силовые попытки помешать исполнению решений суда являются ошибкой. Мы в Украине должны утверждать силу права, а не право силы, как учил св. папа Иоанн Павел II. По моему убеждению, тот, кто отстаивает свою позицию так, как это было совершено в Коломые, натыкается на поражение. За свои права нужно бороться в суде, и это, прежде всего, должна делать городская власть".

"Думаю, обе стороны должны успокоиться и отказаться от любого силового противостояния. Наши капелланы должны прекратить блокирование храма и передать право отстаивать интересы церковной общины своему епископу. Именно он уполномочен представлять как свою паству перед органами государственной власти, так и вести спокойный диалог с местным епископом УПЦ. Считаю недопустимым вмешательство в эту дискуссию общественных, политических или военных организаций".

"Полностью поддерживаю призыв создать четырехстороннюю комиссию из представителей областной и городской государственной власти, а также местных епархий УГКЦ и УПЦ. Чем быстрее этот конфликт вернется в правовое поле, тем скорее совместными усилиями будет развязан".