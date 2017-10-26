Папская Сикстинская капелла записала уникальный компакт-диск

Тайна рождения Спасителя, прочитанная в свете рукописей эпохи Возрождения из фонда Сикстинской капеллы Апостольской библиотеки Ватикана: таково содержание нового компакт-диска «Veni Domine – Адвент и Рождество в Сикстинской капелле», изданного «Deutsche Grammophon». Презентация альбома состоялась 24 октярбя в Зале Печати Ватикана, сообщает Радио Ватикана.

Диск включает произведения Гийома Дюфе, Грегорио Аллегри и Луки Маренцио, а также «Beata viscera Mariae Virginis» Перотина.

Как пояснил на презентации руководитель Сикстинской капеллы монсеньор Массимо Паломбелла, речь идет об уникальных записях, поскольку произведения были взяты из первоисточников: «Слушатели найдут глубокое богословское истолкование тайны Воплощения, в которой эпоха Возрождения созерцала тайну всей жизни Господа».

Монс. Паломбелла добавил, что работа, проведенная над созданием диска, является осуществлением задачи, которую ставил Второй Ватиканский собор: вновь осмыслить церковное наследие, поставив его на служение современному человеку.