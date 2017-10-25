Папа Римский призвал к эффективным мерам в ответ на изменения климата

Папа Римский 24 октября направил послание участникам римского Международного саммита по водным ресурсам и климатическим изменениям. Об этом сообщает Радио Ватикана.

Папа выражает надежду, что «совместные усилия по повышению осведомлённости международного сообщества о неотложных проблемах речных бассейнов не только приведут к практическим решениям, но и выявят необходимость комплексного подхода к продвижению человеческого развития и распространению ‘культуры заботы’ (Laudato Si’, 231)».

Вверяя работу саммита водительству Всемогущего Бога, Папа Франциск возносит молитвы о дарах мудрости и постоянства для участников римской встречи, а также для всех, кто заботится о продвижении внимания к нашему общему дому.