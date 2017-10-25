В Кении убили католического священника, который призывал прекратить убийства

В Кении убит католический священник. Как сообщает "Седмица" со ссылкой на информационное агентство "Fides", Эванс Джума Одуор был найден без сознания в воскресенье вечером, 22 октября, около завода по обработке сахарного тростника в Мухорони, в 30 км от женского монастыря Ньябондо. Сожженный корпус его автомобиля был обнаружен на расстоянии пять километров от того места, где был найден смертельно раненый священник.

Будучи доставленным в больницу, Эванс, у которого были тяжелые травмы головы, умер несколько часов спустя, не приходя в сознание.

Эванс Джума Одуор был приходским священником в церкви Сигоморе в епархии Кисуму, на Западе Кении.

Согласно данным местных СМИ, две недели назад Эванс выступил с публичным обращением к правительству, призвав прекратить убивать Ло, этническую группу Раилы Одинги, ведущего противника уходящего в отставку президента Ухуру Кеньяатты на президентских выборах, которые прошли 8-го августа, после чего их итоги были аннулированы Верховным судом.

Напряженность в Кении очень возросла накануне повторных президентских выборов, которые будут проводиться 26 октября и бойкотируются Одингой. За последние несколько дней более 40 человек погибли во время столкновений с полицией. Политическое противостояние переросло в этническую плоскость. Сегодня многие в Кении вспоминают серьезные инциденты, которые вспыхнули около 10 лет тому назад после спорных президентских выборов в декабре 2007 г. и привели к гибели тысяч и бегству миллионов кенийцев.