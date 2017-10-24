Папа Римский провозгласил внеочередной Миссионерский месяц

По решению Папы Римского в октябре 2019 года в Церкви пройдёт внеочередной Миссионерский месяц с целью «содействовать росту миссии ad gentes и с новыми силами вернуться к миссионерскому пониманию жизни и пастырского служения».

Об этом Святейший Отец пишет в послании префекту Конгрегации евангелизации народов кардиналу Фернандо Филони, который ранее выступил с предложением провести внеочередной Миссионерский месяц и теперь займётся его подготовкой, сообщает Радио Ватикана.

В июне Папа Франциск уже заявлял об этом намерении, встречаясь с участниками Генеральной ассамблеи Папских миссионерских обществ.

В послании ватиканскому кардиналу Святейший Отец просит всех верующих «принять глубоко в сердце возвещение Евангелия и сделать свои общины миссионерскими и евангелизаторскими, дабы возрастала любовь к миссии». Эта любовь, по словам святого Папы Иоанна Павла II, направлена к самому Иисусу и в то же время к Его народу.

Папа напоминает, что 30 ноября 2019 года будет отмечаться столетие обнародования апостольского послания «Maximum illud», в котором Папа Бенедикт XV хотел дать новый импульс миссионерской ответственности христиан за возвещение Евангелия. Документ был обнародован в 1919 году, в конце ужасающего мирового конфликта, который сам Бенедикт XV называл «бессмысленной бойней». Епископ Рима чувствовал необходимость по-евангельски обновить христианскую миссию в послевоенном мире, дабы она очистилась от любой колониальной накипи и держалась подальше от национализма и экспансионизма, которые принесли множество бедствий. «Церковь Бога универсальна и никак не чужда любому народу», - писал Бенедикт XV, подчёркивая, что причиной миссии являются исключительно благовестие и милосердие Господа Иисуса, которые христиане призваны распространять святостью жизни и добрыми делами. Таким образом Бенедикт XV придал особый импульс миссии ad gentes, используя концептуальные и коммуникативные средства своего времени, дабы пробудить - в особенности в духовенстве - осознание миссионерского долга.

Этот порыв Церкви, пишет в своём послании Папа Франциск, является ответом на непрестанный призыв Иисуса идти по всему миру и проповедовать Евангелие каждому человеку.

Соблюдение этого Господнего наказа не является для Церкви чем-то второстепенным и факультативным: по словам Второго Ватиканского собора, это её неизменная задача, поскольку Церковь «по своей природе является миссионерской».

По случаю молитвы «Ангел Господень» 22 октября Папа Франциск напомнил, что в это воскресенье отмечается Всемирный миссионерский день на тему «Миссия в сердце Церкви». Обращаясь к верующим на ватиканской площади Святого Петра, Папа Франциск сказал:

«Я призываю вас жить радостью миссии, свидетельствуя о Евангелии там, где вы живёте и работаете. В то же время мы призваны с любовью поддерживать конкретной помощью и молитвой миссионеров, которые вышли на возвещение Христа тем, кто Его ещё не знает. <…> В этот день литургической памяти святого Иоанна Павла II, Папы-миссионера, мы вверяем его ходатайству миссию Церкви в мире».