Папа Римский призвал будущих экономистов "оставаться свободными от чар денег"

«Не подчиняйтесь слепо невидимой руке рынка»: с таким призывом Папа Римский обратился к группе студентов из лионского образовательного центра «Шартро», в особенности к будущим экономистам, которые готовятся работать в сфере коммерции и финансов. Об этом сообщает Радио Ватикана.

Папа подчеркнул, что главное в этой профессии – «научиться оставаться свободными от чар денег, от рабства, в которое деньги заключают тех, кто им поклоняется», поэтому подготовка будущих экономистов требует внимания к «человеческому, философскому и духовному измерению».

Экономисты призваны быть «защитниками равноправия, ремесленниками справедливого управления, соответствующего нашему общему дому, то есть миру». «Используйте свои ресурсы и время, чтобы идти по тропам братства, строить между людьми мосты, а не стены, чтобы добавить свой кирпичик в созидание более справедливого и человечного общества», - призвал студентов Папа Франциск.

Обращаясь отдельно к студентам-христианам, Папа попросил их «быть всегда едиными с Господом посредством молитвы». Тем же, кто не исповедует христианство, он процитировал Паскаля: «Человек бесконечно превосходит человека». Всем студентам образовательного центра «Шартро» Папа пожелал «взращивать культуру встречи и общения в лоне единой человеческой семьи».