Один из старейших католических монастырей Англии отметит 1000-летие

Одному из старейших католических монастырей Англии – аббатству Бакфаст в графстве Девон – в будущем году исполнится 1000 лет. Об этом сообщает "Благовест-Инфо".

В преддверии юбилея бенедиктинские монахи, живущие в аббатстве, еще более остро осознают, что они являются «наследниками великой традиции», - заявил в интервью CNA аббат Дэвид Чарльзворт. «Место имеет значение для бенедиктинцев, - сказал он. – Тот факт, что мы живем в монастыре, основанном за много веков до нас, очень важен».

Кроме трех обетов, которые приносят все монахи – бедности, целомудрия и послушания, – бенедектинцы проносят так называемый «обет стабильности»: если ни поступают в какой-либо монастырь, они остаются приписаны к нему навсегда. Даже если они путешествуют или живут в других монастырях, они все равно считаются братьями той обители, в которой дали монашеские обеты.

Аббатство Бакфас, расположенное на юго-западе Англии, в 40 км от Плимута, было основано в 1018 году в годы правления короля Кнута и передано бенедиктинской общине.

Братия следовала уставу, известному как «Regularis Concordia», который был написан в 970 году в Винчестере для всех бенедиктинских монастырей с целью возрождения монашеской жизни.

Сегодня аббатство является не только местом уединения и молитвы. Монахи Бакфаста входят в состав попечительского совета школы св. Марии, расположенной в одном из зданий обители. Здесь также находится центр евангелизации «Благовещение».

В стенах древней обители расположен также конференц-центр, в котором проходят различные форумы и духовные упражнения, два гостевых дома для туристов и паломников, кафетерий и часовня поклонения Св. Дарам, открытая для посетителей обителей. Гости также могут каждый день молиться за монастырской вечерней.

Аббатство известно по всей Великобритании как место, где варят собственный фирменный напиток – Buckfast Tonic Wine. Сначала его изготовляли с медицинскими целями, но затем стали употреблять просто как алкогольный тоник. Этот крепкий напиток содержит много кофеина.

Действует при монастыре и собственная электростанция, турбина которой приводится в движение течением реки Дарт. Полученную энергию монахи используют не только на нужды аббатства, но и продают ее окрестным жителям. Другим источником доходов аббатства является сдача в аренду пастбищ.

Подготовка к 1000-летнему юбилею началась 10 лет назад. За этот период была осуществлена реставрация и комплексная уборка территории, написаны картины, посвященные истории и восстановлению обители, сшиты особые облачения, подготовлена выставка о христианском монашестве.

К юбилею также была заново изваяна статуя Бакфастской Богоматери. Древняя скульптура погибла в годы Реформации, но недавно местная художница сделала новое изваяние, которое, по ее словам, должно символизировать радость материнства. Моделями для скульптора стала соседка и ее младенец.

В течение юбилейного года в аббатстве состоится три торжественных мессы. Первая из них пойдет 24 мая, в день Бакфастской Богоматери. На мессу приглашены все католические епископы Англии, Уэльса и Шотландии, а также священники и миряне из окрестных приходов.

Братия аббатства не очень многочисленна: сегодня она состоит из 15 монахов, ведущих затворнический образ жизни.