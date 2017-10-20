Католический священник, которого освободили в Нигерии, уверен, что выйти на свободу ему помогла Богородица

Итальянский миссионер Маурицио Паллу́, похищенный 13 октября и освобожденный четыре дня спустя, уверен, что выйти на свободу ему помогла сама Дева Мария. Об этом сообщает "Благовест-Инфо".

В интервью Радио Ватикана 63-летний священник отметил, что его похитили 13 октября – в день, когда исполнилось ровно 100 лет с последнего явления Божией Матери в Фатиме. О. Маурицио, служащий в Нигерии, три года, попался в руки похитителей уже второй раз. Первое похищение имело место в 2016 году, и тогда священник пробыл в плену всего несколько часов.

На этот раз, рассказал о. Паллу́, он явственно ощутил, что «Мадонна и все святые» помогли ему остаться невредимым. «Мне было страшно, но я чувствовал помощь Девы, - поделился он. – Господь умягчил сердца похитителей».

«У Бога – большие планы относительно этой страны, где свирепствуют демоны, - добавил о. Маурицио Паллу́. – В Нигерии бесы держат в рабстве миллионы людей, используя для этого ложь, трусость и коррупцию».

О. Паллу́, клирик Римской епархии и член движения «Путь неокатехумената», и двое сопровождавших его лиц были похищены 13 октября на пути в город Бенин-Сити, где собрались нигерийские епископы, чтобы торжественно посвятить Нигерию Деве Марии.

На следующий день после освобождения священника, 18 октября, Римская епархия выступил с заявлением, в котором выразила «радость и благодарность Господу», а также поблагодарила Папу Франциска за его молитвы. В день похищения пресс-секретарь Ватикан Грег Бёрк сообщил в своем твиттере, что понтифик знает о судьбе о. Маурицио и молится о нем.

В последние годы северная часть Нигерии подвергается террору исламских радикалов, объединенных в движение «Боко Харам», связанное с «Исламским государством». Инцидент с итальянским миссионером произошел на юге страны, где преобладают христиане и анимисты. По всей видимости, речь шла о криминальном бизнесе – похищении с целью выкупа.