В Ватикане католические епископы и политики обсудят будущее ЕС

Комиссия епископских конференций Европейского Сообщества (COMECE) готовит совещание на тему будущего интеграции континента, которое пройдет в Ватикане. В контексте Brexit политики соберутся вместе с иерархами, чтобы переосмыслить европейский проект, отходя от сделанных в прошлом ошибок и возвращаясь к первоначальному видению отцов-основателей, сообщает "Седмица".

Как считает генеральный секретарь Комиссии священник Оливье Пакьён, Европа сегодня переживает трудные моменты, но ситуация не сложнее, чем 60 лет назад, когда начал формироваться Европейский Союз.

Священник напомнил, что строительство единой Европы было борьбой за мир на континенте, и эта цель была достигнута, однако, по-прежнему усилия в этом направлении необходимы.

«Если мы ничего не будем делать, рискуем, что ситуация будет еще хуже», - сказал французский священник-доминиканец в интервью Радио Ватикана. Он признал, что мнения о модели интеграции разделились не только среди европейских политиков, но и в Церкви.

«Без сомнения, мы сейчас столкнулись с поиском европейской идентичности. Здесь появляются различные слова: идентичность, ценности, европейские ценности. Но если попросить назвать список этих ценностей, получается, что такого нет. Никто не знает, о чем идет речь», - резюмировал священнослужитель. «Если мы не знаем, кто мы есть, нам трудно будет принять другого человека», - добавил генеральный секретарь Комиссии.

Пакьён отметил, что Христианская Церковь пришла в Европу более двух тысяч лет назад и «укоренилась во всем разнообразии континента». Миссия Церкви, считает доминиканец, - сказать Европе, что «нужно заботиться о своих корнях, а не просто собирать плоды, с дерева, которое растет».

Ватиканская встреча епископов и политиков на тему европейской интеграции пройдет 27 - 29 октября.