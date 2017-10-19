На родине Папы Римского феминистки устроили "топлесс протест" против Католической Церкви

Феминистки устроили на родине Папы Франциска в Аргентине «топлесс протест» против Католической Церкви.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на издание "Crux", 15 октября аргентинские феминистки, выступающие за легализацию абортов и проституции, организовали то, что они называли «протестом грудей» близ католического кафедрального собора в северном городе Резистенсия (Resistencia). Феминистки, обнажившиеся до пояса, забросали «коктейлями Молотова» церковь, а также бросали в здание храма камни, бутылки, фекалии и муляжи использованных тампонов. Они также обращались к Папе Франциску по имени, скандируя: «Бергольо, смотри, те, кто делают аборты, составляют большинство».

По разным оценкам, около 40 000 женщин приняли участие в митинге, который завершил 32-ю «Национальную встречу женщин» Аргентины, состоявшуюся в этом году 14-16 октября в городе Резистенсия. Чтобы избежать обычных ежегодных нападений на соборы в городах, где проходят эти встречи феминисток, власти города следили за тем, чтобы здание храма не было включено в маршрут участниц мероприятия. Однако около 5 000 протестующих прорвали ограждение и все равно пошли к собору. Женщины, которые напали на собор, также скандировали различные лозунги, в том числе: «Церковь, мусор, ты диктатура», «Возьми свои розарии из наших яичников», «Католической, апостольской, Римской Церкви, который хочет поместить себя в нашу постель, мы говорим, что хотим быть шлюхами, трансвеститами и лесбиянками. Законный аборт в любом месте», «Если бы папа был женщиной, аборт был бы узаконен».

Митинг вблизи собора также включал акцию «Художественное вмешательство в собор в Резистенсиа», в ходе которой на здание храма проецировали образы пламени, как будто здание горит. Также на собор проецировали изображение подражания «Пьете» Микеланджело с фигурой обнаженной женщины вместо Христа.

Участники акции также призвали государство прекратить субсидирование Церкви. Некоторые феминистки выкрикивали: «Смерть папе».

Президент Аргентины Маурисио Макри, как и его предшественники, несколько раз говорил, что он не планирует легализовать аборты, и даже молился о защите жизни при закрытии XI Национального евхаристического конгресса в прошлом году.

Архиепископ Резистенсии Рамон Дус (Ramón Dus) опубликовал накануне акции феминисток воззвание к пастве, обратившись к верующим католикам с призывом проявить приветливое отношение к феминисткам, а не «бояться, как если бы мы столкнулись с ордой дикарей».

Однако эти ежегодные встречи феминисток - не единственные проявления воинственного антиклерикализма в родной стране Папы Франциска - Аргентине, когда феминистские митинги оборачиваются нападениями на церкви и нападками на Католическую Церковь. В начале этого года, 8 марта, когда мир отмечал Международный женский день, женщина, одетая как Дева Мария, сделала вид, что сделала аборт перед собором.