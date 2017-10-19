Папа Римский хочет изменить католическое учение о смертной казни

Папа Римский заявил, что катехизис (основные положения) католической церкви следует изменить, чтобы категорически осудить смертную казнь. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на "Радио Ватикана".

Свое мнение понтифик выразил на встрече, посвященной 25-летию подписания Иоанном Павлом II апостольcкой конституции "Fidei depositum", которая сопровождала издание катехизиса католической церкви.

"Этот вопрос (смертной казни – ред.) нельзя сводить к простому упоминанию об историческом учении, не выявляя не только прогресса доктрины в учительстве последних пап, но также и развития сознания христианского народа, отказывающегося принимать смертную казнь, тяжкое попрание достоинства человека. Необходимо с силой заявить, что осуждение на казнь – это бесчеловечная мера, каким бы способом она ни осуществлялась, и она унижает достоинство человека", - сказал Папа Римский.

По его словам, смертная казнь противоречит Евангелию, поскольку речь идет об умышленном решении уничтожить человеческую жизнь, всегда священную в очах Создателя, и только Бог в конечном счете является для нее истинным судьей и гарантом.

"Никогда и никто, даже убийца, не теряет своего личного достоинства, потому что Бог есть Отец, всегда ожидающий возвращения сына, который, поняв, что ошибся, просит прощения и начинает новую жизнь. Поэтому никого нельзя лишать не только жизни, но и даже самой возможности нравственного и экзистенциального возмещения, идущего на пользу общине", - пояснил понтифик.

В прошлом смертная казнь находила в католичестве поддержку, начиная с ранних теологов – Амвросия Медиоланского и блаженного Августина. Кроме того, с 1929 до 1969 года смертная казнь полагалась всякому, кто посягал на жизнь понтифика в стенах Ватикана.