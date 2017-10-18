В Нигерии освободили похищенного неделю назад католического итальянского священника

Глава МИД Италии Анджелино Альфано объявил об освобождении похищенного на прошлой неделе в Нигерии итальянского священника. Об этом сообщают "РИА Новости".

Маурицио Паллу был похищен в минувшую пятницу на юге африканской страны группой вооруженных людей. Как сообщил в Twitter глава службы печати Святого престола Грег Берк, о пропаже Паллу был проинформирован и папа Римский Франциск.

По данным Radio Vaticana, 63-летний священник, который прибыл в Нигерию три года назад, в момент похищения находился вместе с четырьмя другими людьми, которые, в отличие от него, были отпущены сразу. Предположительно, нападение было делом рук местного криминала.