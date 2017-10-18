Дипломатическим представителем США при Ватикане станет женщина

Соединенные Штаты будут иметь нового посла при Святом Престоле - американский сенат утвердил Каллисту Гингрич в качестве нового дипломатического представителя США в Ватикане. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на Ватиканское радио.

Каллиста Гингрич сменит на этом посту Кэна Хакета, работавшего при Ватикане с 2013 года, который до своей дипломатической карьеры был известен в качестве главы католической благотворительной организации "Catholic Relief Service". Ранее, с 2009 по 2012 год пост дипломатического представителя США при Святом Престоле занимал католический теолог Мигель Диас, американец кубинского происхождения.

61-летняя Калиста Гингрич известна в качестве продюсера исторических документальных фильмов и главы мультимедийной и консалтинговой компании. Посольство США при Святом Престоле сообщило также, что дипломат в течение двух десятилетий пела в хоре национального санктуария Непорочного Зачатия в Вашингтоне. Гингрич также служила чиновником в Конгрессе США и была председателем благотворительного фонда "Gingrich Foundation". Она замужем за бывшим спикером Палаты представителей США и республиканским кандидатом в президенты в 2012 г. Ньютом Гингричем.

Дипломатические отношения между США и Святым Престолом были установлены только в 1984 году. Этому способствовала встреча президента Рональда Рейгана с Папой Римским Иоанном Павлом II.