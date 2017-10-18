Немецкое аббатство, основанное почти 900 лет назад, закрывается из-за нехватки монахов

Немецкое аббатство, основанное почти 900 лет назад, закрывается в связи с сокращением братии. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на "Christian Today".

Цистерцианское аббатство Химмерод в западногерманском регионе Эйфель было основано в 1134 году выдающимся французским монахом святым Бернаром Клервосским.

Если 40 лет назад в обители насчитывалось 30 монахов, то сегодня в древних стенах живет всего шесть братьев.

Настоятель монастыря аббат Иоганн рассказал журналистам, что малочисленность братии, а также финансовые проблемы вынуждают принять решение о закрытии Химмерода.

Монастырская недвижимость будет передана католической епархии города Трир, а оставшиеся шесть монахов переедут в другие обители.

После закрытия аббатства Химмерод в мире остается более 160 траппистских монастырей (траппистами называют цистерцианцев, соблюдающих самый строгий устав). В этих обителях подвизаются более 2000 монахов и около 1800 монахинь.