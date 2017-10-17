На территории украинской церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Караганде открыли и освятили памятник депортированным украинцам. Сооружение памятного креста с рушником состоялось по случаю празднования 70-й годовщины депортации украинцев в Казахстан, сообщает Пасторально-миграционный отдел УГКЦ.

Чин освящения памятника совершили владыка Теодор Мартынюк, епископ-помощник Тернопольско-Зборовский, владыка Иосафат Говера, экзарх Луцкий, Апостольский нунций в Казахстане, Таджикистане и Киргизии Фрэнсис Ассизи Чулликатт в сослужении со священниками из Украины, Казахстана и России.

Авторы проекта – скульпторы Олесь Сидорук и Борис Крылов. Крест изготовили в Казахстане, рушник - в Украине.

“Мы привезли материальную вещь – очень тяжелую - бронзовый вышитый рушник. Пусть он останется здесь, на казахской земле, символом бессмертия нашей веры, нашей любви, нашей надежды. Потому что вышитый рушник, который каждый человек, отправляющийся в дальнюю дорогу, берет себе на память, ставит его на икону, не просто вспоминает родную землю, он симвлизирует родную землю, - подчеркнул владыка Теодор. - Дорогие братья и сестры, пусть этот рушник как символ депортации наших отцов и прадедов здесь, станет тем клочком родной земли, чтобы вы, когда будете приходить к родному храму, глядя на этот рушник, сразу подумали: я стою на украинской земле”.

Участие в церемонии открытия памятника приняли представители посольства Украины в Казахстане во главе с Уполномоченным по делам Украины в Республике Казахстан Владимиром Джиджорой, который отметил, что рушник был доставлен в Караганду совместными усилиями МИД Украины, посольства и УГКЦ.

“Этот рушник всегда будет напоминать здесь, в Караганде, о том, ради кого он здесь находится, почему люди сюда попали. Попали насильно. Эти люди с Украиной в сердце и с Богом в душе несли нашу традицию и культуру по всему миру и донесли сюда, - пусть и невольно. И сохранили. Там есть Украина - где есть наши традиции, где хранят историю и культуру, где дети говорят на украинском языке”, - отметил Посол.

Скульпторы отмечают, что памятник символизирует трагедию всех депортированных в Казахстан украинцев, независимо от времени и региона.

Открытие и освящение памятника депортированным украинцам состоялось в рамках Форума украинцев Восточной Европы и Азии, который Пасторально-миграционный отдел УГКЦ проводил в Казахстане 13-14 октября.