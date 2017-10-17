Папа Римский обсудил с Премьер-министром Ливана последние события на Ближнем Востоке

Папа Римский принял на частной аудиенции премьер-министра Ливана Саада аль-Харири. Во время дружественной беседы стороны обсудили обстановку в Ливане и последние события на Ближнем Востоке, сообщает Радио Ватикана.

Было высказано удовлетворение ростом стабильности в стране и выражена надежда на укрепление плодотворного сотрудничества между различными политическими силами в интересах общего блага всего народа.

Стороны высоко оценили приём Ливаном большого числа беженцев и отметили, что конфликты в регионе требуют справедливого и глобального решения. Была также подчёркнута важность межкультурного и межрелигиозного диалога, а также сотрудничества между христианами и мусульманами ради мира и справедливости.

В завершение беседы Папа Франциск и ливанский политик отметили историческую и институциональную роль Католической Церкви в жизни страны и важность христианского присутствия на Ближнем Востоке.