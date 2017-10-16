В США три пожилые женщины похитили из церкви картонную фигуру Папы Римского

Картонная фигура Папы Франциска в натуральную величину была похищена из церкви в Нью-Джерси (США) во время проведения сбора средств для нуждающихся.

По данным полиции штата, кража произошла вечером в четверг в Санкт Charles Borromeo Catholic Church, расположенной в Gloucester County, сообщает «7 Дней-Украина».

Подробности похищения неизвестны, однако очевидцы происшествия утверждают, что видели картонную фигуру Папы в припаркованном возле церкви белом автомобиле марки Audi. В машине также находились три пожилые женщины, одна из которых (в возрасте примерно 70 лет) была в кислородной маске.

В пятницу ночью картонная фигура была возвращена неизвестными невредимой на прежнее место. Информация о том, для каких целей пожилые леди похищали изображение Папы Римского, а также их имена полицией не разглашаются.