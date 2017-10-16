В Нигерии похищен итальянский католический миссионер

Итальянский миссионер был похищен 12 октября на юге Нигерии группой вооруженных людей.

Как сообщает "Седмица", 63-летний священник Маурицио Паллу́, член конгрегации Пути неокатехумената, уроженец Флоренции, был похищен среди бела дня неподалеку от города Бенин-Сити. Похитители – по всей видимости, члены местного ополчения – завладели ценностями, находившимися в машине священника, но отпустили нигерийцев, сопровождавших о. Маурицио.

Как сообщил директор пресс-службы Ватикана Грег Бёрк, Папа Франциск, которому было доложено о похищении, молится о миссионере.

Министр иностранных дел Италии подтвердил факт похищения, добавив, что это дело находится на его контроле.

Также информация была подтверждена архиепископом Абуджи Джоном Олорунфеми Онаийеканом, который рассказал журналистам, что нигерийские силы безопасности делают все возможное, чтобы найти его. «На сегодня у нас нет никаких сведений об о. Маурицио, но мы уверены, что он будет освобожден», - заявил иерарх.

Город Бенин-Сити, расположенный в 300 км к востоку от Лагоса, является столицей нигерийского штата Эдо, где нередко совершаются похищения ради выкупа, сообщает The Peninsula. Преступники часто захватывают обеспеченных нигерийцев и иностранцев, которых, как правило выпусают через несколько дней, получив выкуп.

Об о. Маурицио Паллу́ известно, что он получил историческое образование. 11 лет, оставаясь мирянином, нес миссионерское служение в разных странах мира. В 1988 он поступил в семинарию, в 1991 был рукоположен во священника, став клириком Римской епархии. Некоторое время он служил в Риме и Нидерландах, а затем уехал в Африку. Последние три года он служил в Нигерии.