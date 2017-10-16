Папа Римский канонизировал 35 блаженных, в том числе 3 подростков

В воскресенье, 15 октября, на площади Святого Петра Папа Римский совершил Мессу канонизации тридцати пяти блаженных.

Как сообщает Радио Ватикана, это бразильские священники Андреа де Соверал и Амбросиу Франсиску Ферру, мирянин Маттеу Морейра и 27 их товарищей, миссионеров, принявшие мученическую смерть в первой половине XVII столетия, во время антикатолических преследований со стороны голландских кальвинистов; испанец Фаустин Мигес (1831-1925), служивший Господу в самых бедных и основавший Институт Каласанса для воспитания девочек; итальянский капуцин, проповедник и подвижник конфессионала Анджело Д’Акри (1669-1739).

Папа причислил к лику святых также трех подростков, принявших мученическую кончину в 20-х годах 16 века в Мексике: Христофора, Антония и Иоанна. Их почитают как первомучеников всего американского континента. Воспитанники францисканцев, юноши оставили поклонение идолам. Христофор, который хотел возвестить Евангелие своей семье и знакомым, был убит собственным отцом, - он бросил его в пылающий костер. Антоний и Иоанн помогали миссионерам и были убиты индейцами.