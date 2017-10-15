В Киеве на Печерске открыли мурал Иоанну Павлу II (фото)

В Печерском районе Киева открыли мурал 264-му Папе Римскому Иоанну Павлу II, сообщает 112.

Как отметил присутствовавший на церемонии открытия посол Польши в Украине Ян Пекло, то, что мурал Иоанну Павла II появился в Киеве, символично.

"Он был не только поляком. Он был Папой Римским. И открытие этого мурала в Киеве имеет символическое значение. То, что он сделал для мира - не только для Польши или Украины - это невозможно объять разумом", - заявил он.