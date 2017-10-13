Папа Римский - о необходимости защищать детей от "темной стороны" интернета

Папа Римский принял на частной аудиенции в Ватикане участников первого конгресса «Достоинство ребёнка в цифровом мире», организованного Центром по защите детей при Папском Григорианском университете в Риме. Об этом сообщает Радио Ватикана.

Обращаясь к участникам встречи, Папа отметил, что признание и защита человеческого достоинства является принципом и основой каждого законного социального и политического порядка:

«Мы должны держать глаза открытыми и не скрывать правду, которая неприятна, и которую мы не хотим видеть «Интернет имеет свою тёмную сторону (‘тёмную сеть’), где зло находит новые, эффективные и всепроникающие способы действовать и расширяться. Распространение печатной порнографии в прошлом было сравнительно небольшим явлением по сравнению с распространением порнографии в сети. Вы чётко указали это на основе твёрдых исследований и документации, и за это мы благодарны».

«Много раз и во многих разных странах я встречался взором с глазами детей, бедных и богатых, здоровых и больных, радостных и страдающих. Все мы имеем этот опыт, когда дети смотрят нам в глаза: это трогает нас до глубины сердца и требует от нас испытания совести. Что мы делаем, чтобы эти дети могли продолжать улыбаться нам, с ясными глазами и лицами, полными доверия и надежды? Что мы делаем для того, чтобы они не лишились этого света, чтобы эти глаза не были смущены и загрязнены тем, что они найдут в Интернете, который становится неотъемлемой и важной частью их ежедневной жизни?», - заключил Папа.