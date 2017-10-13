Во Львове власть незаконно отдала УГКЦ 23 храма РКЦ – Митрополит Мечислав Мокшицкий

Украинская власть незаконно передала греко-католикам во Львове 23 римско-католических храма. Об этом заявил в интервью GAUDETE.ru архиепископ-митрополит Львовский Римско-Католической Церкви Мечислав Мокшицкий, пишет Polukr.Net

Мокшицкий говорит, что когда Украина получила независимость и украинская власть получила эти храмы в управление, она «не вернула их бывшим владельцам, но отдала их в руки других».

«Нам больно, что нынешняя украинская власть поступила так же, как поступили коммунисты. В советские времена у нас тут забрали 126 церквей. В самом Львове нынешняя демократическая власть незаконно отдала греко-католикам 23 наши храма, несколько церквей православным и даже протестантам. В то время как римо-католической общине не вернули ни одной церкви», – добавил Мечислав Мокшицкий.

Мокшицкий убежден, что упомянутые храмы – собственность РКЦ: «Нам говорят, что «когда тут всем владели поляки – было польское, теперь нет поляков – стало украинским». Неправда. Это была и есть собственность Римско-Католической Церкви. От наших церковных зданий мы не отказываемся, и на них, как и раньше, претендуем. И будем постоянно напоминать о своем праве на них. Хотя, вероятно, не все здания будут нам необходимы. Но в рамках сотрудничества или в знак доброй воли мы можем передать их в пользование греко-католиков».