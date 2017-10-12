Ватиканский банк подал в суд Мальты гражданский иск в отношении третьих лиц

Несколько дней назад Институт религиозных дел (IOR), более известный под названием "Ватиканский банк", предъявил гражданский иск в компетентных судебных органах Мальты в отношении третьих лиц, которые несут ответственность за причинение значительного ущерба Институту в связи с определенными инвестиционными сделками, в которых он принимал участие. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.

Данная инициатива подтверждает деятельность Ватиканского банка в интересах прозрачности, которая заключается в сообщении компетентным органам о любых потенциальных злоупотреблениях, совершаемых в отношении него, и принятии, как это имеет место в данном случае, любых соответствующих мер для защиты своих финансовых и репутационных интересов, в том числе - за пределами Государства Ватикан, отметили в Пресс-службе.