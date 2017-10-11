Францисканцы отметят 800-летие своего присутствия на Святой земле

Францисканский кустод Святой земли фра Франческо Паттон (Francesco Patton) объявил, что францисканские монахов Святой земли отпразднуют 800-летие своего присутствия на Ближнем Востоке трехдневной конференцией и рядом торжественных богослужений и встреч в Старом городе Иерусалима. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на агентство Fides.

"Как францисканцы мы рассматриваем эти восемь веков как проявление Провидения Божия, верности и доброты по отношению к нам, потому что Он выбрал простой, бедный, но колоритный церковный инструмент, который время от времени становится немного грязным, чтобы продолжалась не наша история, но Его собственная, которая всегда является историей спасения", - патетически заявил фра Паттон.

Генеральный служитель Ордена младших братьев фра Майкл Перри (Michael Perry) откроет празднование юбилея литургической церемонией, которая состоится 16 октября в церкви Святого Спасителя. На следующий день префект Конгрегации по делам восточных церквей кардинала Леонардо Сандри (Leonardo Sandri ) будет говорить о "Роли францисканцев в Святой земле", а день 18 октября будет посвящен размышлению о значении фресок в Верхней базилике Св. Франциска в Ассизи. Копии фресок демонстрируются с мая этого года у входа в курию францисканской кустодии Святой земли.

Торжества по случаю 800-й годовщины францисканского присутствия на Ближнем Востоке начались в июне, когда монахи совершили специальное юбилейное паломничество в Акру, место первого прибытия францисканцев в Святую землю в 1217 году.

Кустодия Святой земли в следующие два года также намерена провести несколько мероприятий с целью напомнить о встрече основателя Францисканского ордена св. Франциска Ассизского в 1219 году с султаном Малеком-Эль-Камелем в Дамиетте, в Египте.

Первые францисканские монахи высадились в Акре в 1217 году во главе с фра Элией да Кортоной. С тех пор монахи Францисканского ордена посвящают свою деятельность в Святой земле охране мест, важных для христианства, и оказанию помощи местным жителям.