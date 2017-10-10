В Германии с 2000 года Католическая Церковь отказалась от 500 костелов

Начиная от 2000 года, Католическая Церковь отказалась от более чем 500 костелов, 140 из которых были разрушены. Особенно много таких случаев наблюдается в епархиях, расположенных на западе Германии, сообщает "Глобал Аналитик" со ссылкой на портал katholisch.de

«Большинство костелов были предназначены для других целей или продажи», - пишут авторы материала, на основании опроса, проведенного в епархиях. Причиной этого является сокращение числа верующих, отсутствие священников и нехватка средств для содержания костелов.

Опрос показывает, что ситуация в немецкой Католической Церкви очень разнится. В Майнце с 2000 года не было закрыто ни одного костела. Аналогичная ситуация наблюдается в епархиях на юге Германии, где такие решения принимаются очень редко.

Зато в епархии Эссена, на западе, было закрыто 105 костелов, из которых 31 снесено, а 52 переназначены для нерелигиозных целей. В епископстве Мюнстер 24 храма были снесены и 55 преобразованы в светские здания.

В целом в Германии насчитывается 24 тысячи католических костелов и часовен.

Альберт Герхард, богословский эксперт Боннского университета, сообщил, что процесс «закрытия Божьих Домов только начался». «Если мы не будем изменять нашего образа мышления, то в ближайшее время возрастет количество закрытых костелов», - предостерег Герхард. Некоторые решения, по его мнению, принимаются слишком поспешно, без рассмотрения всех возможностей сохранения храма.

Ученый раскритиковал мнение, что число костелов зависит от количества священников. Согласно господствующей мысли, один священник может отправлять мессы в разных храмах - одну в субботу вечером и две в воскресенье. Точка зрения, что на «одного священника приходится три костела, а от остальных можно отказаться», по его мнению, ошибочная, потому что при этом игнорируется тот факт, что литургии и другие молитвенные собрания могут проводить светские католики.

Герхард указал на случаи, когда в костелах остаются атрибуты богослужений. В Рейнландськом крае покупатель воспользовался этой халатностью, предлагая в старом костеле, превращенном в отель, «ночлег в сакральных условиях». «Этот случай, описанный прессой, вызвал возмущение многих людей», - отметил эксперт.