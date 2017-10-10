Папа Римский ежедневно зажигает свечу и молится за прекращение войны на Донбассе

Папа Римский Франциск ежедневно зажигает свечу за мир в Украине и молится за прекращение военных действий на Донбассе.

Об этом он сказал на встрече с предстоятелями восточных католических церквей, в которой принял участие предстоятель Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав, сообщает Информационный ресурс УГКЦ.

«Перед иконой, которую вы мне когда-то подарили в Аргентине, я каждый день зажигаю свечу за мир в Украине и молюсь за прекращение войны», - сказал понтифик.

В свою очередь блаженнейший Святослав поблагодарил Папу за поддержку украинского народа и возобновил приглашение відвітати Украину.

«Я хочу поблагодарить вас, Ваше святейшество, за поддержку и помощь Украине. Нас посетили два ваши посланника: сначала кардинал Пьетро Паролин, госсекретарь Ватикана, а этого года – кардинал Леонардо Сандри, префект Конгрегации Восточных Церквей. Теперь, святейший отец, дети ждут визита своего отца», - сказал предстоятель УГКЦ.

Он также выразил убеждение, что визит понтифика в качестве посланника мира «может остановить войну».

Встреча предстоятелей восточных католических церквей со святейшим отцом состоялась в рамках пленарной ассамблеи Конгрегации Восточных Церквей, которая проходит в Ватикане с 9 по 12 октября.

"День".