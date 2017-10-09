В Польше десятки тысяч католиков молились на границе о спасении государства

В Польше 7 октября состоялся день молитвы, в котором приняли участие десятки тысяч католиков.

Как сообщает Русская служба ВВС, их призывали собираться в заранее обозначенных местах на границах страны, чтобы сообща помолиться за спасение Польши и всего христианского мира.

Руководство церкви утверждает, что это событие носит исключительно религиозный характер, однако существуют опасения, что таким образом церковь благословляет отказ польских властей впускать в страну мигрантов-мусульман.

На отведенные под молитвы места на границах автобусы доставили тысячи верующих из более чем 300 католических приходов по всей Польше.

Молящиеся выстраивались в длинные шеренги в полях, на улицах городов и на балтийских пляжах.

"Мы прибыли на границу Польши, чтобы помолиться за поляков и за весь мир, - заявила одна из участниц этого мероприятия. - Мы хотим, чтобы наша католическая вера не исчезла, чтобы наши дети жили в мире, чтобы наши братья в других странах поняли, что наша вера непоколебима".

Некоторые священники и богословы выступили с заявлениями о том, что это мероприятие может быть воспринято как признак поддержки католической церковью отказа правительства Польши принимать беженцев из мусульманских стран. Большинство поляков поддерживают эту политику.

Однако организаторы дня молитв настаивают на том, что он не был направлен против кого или чего бы то ни было.

Молитвенные места на границе, по их словам, были выбраны только для того, чтобы подчеркнуть, что молитвы будут направлены всему миру.