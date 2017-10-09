Папа Римский встретится с Главами Восточных Католических Церквей

В понедельник, 9 октября, Папа Римский проведет встречу с Патриархами и Верховными Архиепископами, которые возглавляют Восточные Католические Церкви. Об этом сообщает Радио Ватикана со ссылкой на Конгрегацию для Восточных Церквей, отмечая, что встреча будет проходить в форме слушания.

Главы Восточных Католических Церквей съедутся в Рим для участия в пленарной встрече упомянутой Конгрегации, которая будет происходить с 9 по 12 октября на тему: «Сто лет Конгрегации для Восточных Церквей и двадцать пять лет Кодекса Канонов Восточных Церквей». Пленарная ассамблея подведет итоги столетнего пути, остановится на вопросах, касающихся избрания кандидатов в епископства, управления материальными благами, новых юридических структур для душпастырской опеки верными, экуменической миссии Восточных Католических Церквей.

В среду, 11 октября, члены ассамблеи и персонал Конгрегации примут участие в общей аудиенции со Папой на площади Святого Петра в Ватикане, а в четверг состоится совместное празднование столетия Конгрегации Восточных Церквей и Папского Восточного института. Его программой предусмотрено визит Папы в упомянутые учебные заведения и торжественное Евхаристическое богослужение в базилике Santa Maria Maggiore.