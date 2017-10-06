Папа Римский принял делегацию Объединенных библейских обществ

Папа Римский 5 октября принял в Ватикане делегатов Комитета по связям с Церквами Объединённых библейских обществ. Эта организация, основанная в 1946 году, объединяет около 150 национальных библейских обществ с целью распространения Библии на всех континентах, сообщает Радио Ватикана.

Папа выразил благодарность всем, кто помогает возвещению Евангелия и облегчает доступ к Библии на разных языках, используя для этого многочисленные формы социальной коммуникации. Он отметил: «Мы - служители Слова Спасения, которое не возвращается к Господу тщетным», и чтобы выражать это Слово устами, нужно иметь его в сердце.

Слово Божье «освещает, защищает и хранит, исцеляет и освобождает: ради Слова Божия многие из наших братьев и сестёр находятся в тюрьмах, и ещё большее их число пролили свою кровь во свидетельство своей веры в Господа Иисуса».

Папа Франциск призвал верующих идти вместе, дабы Слово Божье распространялось.