УГКЦ передала для Казахстана памятный знак депортированным украинцам (фоторепортаж) (укр.)

У четвер, 5 жовтня, у Патріаршому соборі УГКЦ відбулася передача частини пам’ятника депортованим українцям, який встановлять у Казахстані. Спорудження пам'ятного хреста з рушником відбудеться з нагоди відзначення 70-тих роковин депортації українців у Казахстан, повідомляє Пасторально-міграційний відділ УГКЦ.

Автори проекту – скульптори Олесь Сидорук і Борис Крилов. Хрест виготовляється в Казахстані, рушник - в Україні. Пам’ятник буде встановлений на території української церкви в Караганді.

Передав пам’ятний знак для казахської сторони Голова ПМВ владика Йосиф Мілян.

"Сьогодні у Патріаршому Соборі ми розпочинаємо акцію з вшанування пам'яті депортованих українців до Казахстану з нагоди 70-ї річниці депортації. Сподіваємось, останньої. Бо протягом історії українці і раніше були депортовані до цих суворих казахських земель. Ми сьогодні передаємо Уповноваженому у справах України у Республіці Казахстан Володимиру Джиджорі частину пам'ятного знаку – вилитий у бронзі рушник, який буде змонтований на хресті у Караганді. Хрест виготовлений з казахського граніту. Це символ розп'ятої душі, розп'ятої української думки, культури, врешті решт - людської долі", - зазначив Голова ПМВ владика Йосиф Мілян.

Єпископ відзначив, що у цього пам'ятника - глибокий символізм: "Хрест – це символ перемоги, звитяги, хрест досвідчує Воскресіння. Український рушник - це символ нашої культури, символ наших переживань. Українці в усіх регіонах вбирали хрест у рушники, які довгими зимовими вечорами вишивали жінки і дівчата".

Владика також подякував за роботу скульпторам і за сприяння в проведенні заходів з нагоди відзначення 70-тих роковин депортації українців в Казахстан Міністерству закордонних справ і Посольству України у Республіці Казахстан, а також Світовому Конгресу Українців.

Скульптори відзначили, що пам’ятник символізує трагедію всіх депортованих в Казахстан українців, незалежно від часу та регіону.

“Процес депортації українців владою російської імперії в Казахстан відбувався, починаючи з правління Катерини II і закінчуючи останніми роками сталінського режиму. Територіально він охоплює всі регіони України, - зазначають скульптори, розповідаючи про концепцію пам’ятника. - Дана трагедія як частина загальної трагедії українського народу, що перебував в лещатах Російської імперії, відображається хрестом як символом мучеництва і трагізму, а також як символом християнської віри, до якої належать українці з часів Київської Русі. Саме хрест супроводжує українця з моменту його хрещення і навіть після його смерті. А український рушник – це невід’ємний символ інтер’єру оселі українця і оберіг. Рушником ушановували появу немовлят у родині, при одруженні, зустрічали рідних і гостей, виряджали в далеку дорогу близьких людей: батька, сина, чоловіка, коханого, проводжали людину в останню путь".

У заході взяли участь автори пам'ятника, представники МЗС, Посольства України у Республіці Казахстан і Світового Конгреса Українців.

Відкриття та освячення пам’ятника депортованим українцям відбудеться під час Форуму мігрантів, який Пасторально-міграційний відділ УГКЦ проведе у Казахстані 13-14 жовтня.