В Патриаршем соборе УГКЦ состоится передача памятника депортированным украинцам, который установят в Казахстане
14:01, 04 октября 2017Католицизм
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Фото: pmv.ugcc.org.ua
В четверг, 5 октября, в Патриаршем соборе УГКЦ состоится передача части памятника депортированным украинцам, который установят в Казахстане.
Как сообщает Пасторально-миграционный отдел УГКЦ, передаст памятный знак для казахской стороны Председатель ПМО владыка Иосиф Милян. Мероприятие начнется в 13.00.
Сооружение памятного креста с рушником состоится по случаю празднования 70-й годовщины депортации украинцев в Казахстан.
Крест изготавливается в Казахстане, рушника - в Украине. Памятник будет установлен на территории украинской церкви в Караганде.
Открытие и освящение памятника депортированным украинцам состоится во время Форума мигрантов, который пройдет в Казахстане 13-14 октября.
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