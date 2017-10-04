В Патриаршем соборе УГКЦ состоится передача памятника депортированным украинцам, который установят в Казахстане

В четверг, 5 октября, в Патриаршем соборе УГКЦ состоится передача части памятника депортированным украинцам, который установят в Казахстане.

Как сообщает Пасторально-миграционный отдел УГКЦ, передаст памятный знак для казахской стороны Председатель ПМО владыка Иосиф Милян. Мероприятие начнется в 13.00.

Сооружение памятного креста с рушником состоится по случаю празднования 70-й годовщины депортации украинцев в Казахстан.

Крест изготавливается в Казахстане, рушника - в Украине. Памятник будет установлен на территории украинской церкви в Караганде.

Открытие и освящение памятника депортированным украинцам состоится во время Форума мигрантов, который пройдет в Казахстане 13-14 октября.