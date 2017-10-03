Папа Римский выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за стрельбы в Лас-Вегасе

Папа Римский направил телеграмму с соболезнованиями епископу Лас-Вегаса Джозефу Пепе в связи со стрельбой в этом городе, в результате которой погибли не менее 50 человек. Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на американский католический сайт "Crux".

"Папа Франциск заверяет в своей духовной близости со всеми, кого затронула эта бессмысленная трагедия", - приводит издание слова госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

По его словам, понтифик "засвидетельствовал свое уважение работе полиции и спасательных служб и обещал молиться за пострадавших и за всех погибших, вверяя их милосердной любви всемогущего Бога".

***Не менее 50 человек стали жертвами стрельбы, которая произошла в районе бульвара Лас-Вегас в ночь на понедельник, где на тот момент проходил концерт. Свыше 400 человек пострадали.

Согласно данным полиции, подозреваемый, 64-летний американец по имени Стивен Паддок, открыл огонь по зрителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе "Мандалай-Бэй". Позже полиция сообщила, что С.Паддок застрелился до того, как стражи порядка ворвались в его номер.